4 команды «КАМАЗ-мастер» принимают участие в прологе 43-го ралли «Дакар»

2 января 4 экипажа команды «КАМАЗ-мастер» вышли на старт в прологе 43-го ралли «Дакар». Первый этап заезда проходит на Аравийском полуострове — в Саудовской Аравии. Автогонки начались в 5 часов 13 минут вечера по Москве. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Первой на трассе появилась команда действующего чемпиона соревнований Андрея Каргинова. По истечении 3-х минут в путь тронулся «КАМАЗ» под управлением Антона Шибалова. Группа Дмитрия Сотникова вылетела на дорогу 8-й по счету, а экипаж Айрата Мардеева — 10-м.

Общая протяженность маршрута равняется 11 км. Состязания не войдут в общий зачет гонки. Их главная задача — определить порядок старта для 1-го этапа «Дакара». Всего силами померятся экипажи 44-х грузовых автомобилей.