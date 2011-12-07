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Из Казани хотят открыть четыре новых турмаршрута на электричках

В электропоездах разместят тематические стенды.

В 2021 году из Казани планируют открыть четыре новых туристических маршрута на электричках, сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

Так, один из маршрутов (Казань — Арск) будет следовать в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Новый Кырлай. По маршруту Казань — Кукмор планируется открыть горнолыжный курорт «Чекерил», а по маршруту Казань — Шемордан планируют турпоездки в Сабинский район и Вятские Поляны.

В электропоездах будут размещены тематические стенды с подробной информацией о маршрутах.

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