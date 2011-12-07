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Минниханов обсудил взаимодействие Татарстана и Россотрудничества

Республика заинтересована и впредь активно участвовать в проектах агентства, отметил глава РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил взаимодействие республики и Россотрудничества с его руководителем Евгением Примаковым. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

На встрече руководитель республики обратил внимание на укрепление связей с соотечественниками в период коронавирусной пандемии, после чего выделил вклад федерального агентства в осуществлении международной деятельности.

Также Минниханов рассказал, что при поддержке Россотрудничества в Татарстане состоялось большое количество крупных мероприятий. Поэтому, по его словам, республика заинтересована и впредь активно участвовать в проектах агентства.

После Евгений Примаков был награжден медалью, посвященной 100-летию ТАССР.

КВ
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