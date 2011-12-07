В Челнах ночью сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем

В Набережных Челнах ночью 3 февраля пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции, сообщают «Челнинские известия».

По информации издания, сотрудники ДПС около 3 часов ночи потребовали остановиться водителя «Лады Гранты». Водитель пренебрёг требованием должностного лица, в результате чего началась погоня.

Нарушителя удалось задержать в пятом комплексе нового города с помощью «ежа» — средством с шипами.

Выяснилось, что 31-летний водитель управлял транспортным средством без прав и находился в соостоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за управление без водительского удостоверения, за отказ от остановки по требованию сотрудника полиции, за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Автомобиль нарушителя эвакуировали на спецстоянку.