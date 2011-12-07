Эльмира Зарипова рассказала о востребованных профессиях на рынке труда Татарстана

О ситуации на рынке труда Татарстана, профессиях будущего, новых мерах поддержки для семей с детьми и предпенсионеров рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».«Создание новых рабочих мест позволяет нам на рынке труда сегодня предлагать соискателям 38 тыс. вакансий. Там требуется 2 тыс. водителей с заработной платой от 20 до 37 тыс. рублей. Потребность во врачах узкой специализации составляет около 900 человек. Требуются сотрудники, как для системы высшего образования, так и для среднего звена, а также квалифицированные рабочие — арматурщики, бетонщики», — сообщила она.Эльмира Зарипова отметила, что строительная отрасль испытывает потребность в 7 тыс. специалистов — это представители рабочих профессий и среднего звена. Зарплата здесь разная. Есть потребность в IT-специалистах, и это весьма перспективное направление в будущем.Эксперт также рассказала о масштабном переобучении предпенсионеров республики и реализуемых мерах соцподдержки для семей с детьми, которые позволили повысить рождаемость в ряде сельских районов.Полную версию интервью с министром труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмирой Зариповой читайте на портале «События».Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.