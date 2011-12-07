Казань вошла в топ-5 самых популярных туристических направлений России

Казань заняла пятую позицию среди внутрироссийских туристических направлений.Рейтинг составлен порталом momondo.ru на основе организованного в рамках премии Momondo Open World Award народного голосования. Его участниками стали 13,5 тыс. путешественников-россиян.При этом лучшим внутренним направлением российские туристы признали Санкт-Петербург. На втором месте по популярности оказалось озеро Байкал, третью позицию занял город-курорт Сочи. На четвертом же месте разместился Камчатский полуостров.В топ-10 также вошли Калининград, Карелия, Москва, разделившие девятое место Владивосток и Эльбрус, а также Краснодар, отмечает РИА Новости.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ-10 популярных российских направлений для путешествий весной.