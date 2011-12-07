Федеральный проект «Спорт —норма жизни» взят под контроль

Во вторник, 3 марта, на площадке Кабмина РТ прошел брифинг, посвященный актуальным вопросам строительства объектов спортивной инфраструктуры в Республике Татарстан в 2020 году. Информация об официальной встрече размещена на сайте Минспорта РТ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с докладами выступили министр спорта РТ Владимир Леонов и замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Леонов рассказал, что в 2019 году на территории республики было сдано в эксплуатацию свыше 210 спортивных сооружений. Министр сообщил о том, что в текущем году на строительство объектов спортивной инфраструктуры в общей сложности будет выделено 3,8 млрд. рублей.

Леонов подчеркнул, что одной из главных задач по достижению установленных федеральным проектом «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» показателей станет возведение и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры.

В связи с этим на 2020 год запланирован ряд мероприятий. Среди намеченных целей — открытие девяти спортплощадок для выполнения нормативов комплекса «ГТО», приобретение нового спортивного инвентаря и оборудования для республиканских хоккейных школ, сооружение футбольного поля на территории Аксубаевского района и пр.

Кроме того, в нынешнем году ожидается осуществление капремонта и укрепление материально-технической базы на 19 объектах. Также будет совершена замена оборудования на 1 объекте.