Казанский камерный оркестр La Primavera стал «Коллективом года»

Казанский камерный оркестр La Primavera признан «Коллективом года». Об итогах прошедшего года в сфере академической музыки сообщается во всероссийской газете «Музыкальное обозрение».

Такое решение редакции прокомментировал главный дирижер оркестра Рустем Абязов. Он заявил, что для них большая честь быть выбранными среди других замечательных коллективов.

В 2002 году Абязов стал обладателем премии «Музыкального обозрения» в номинации «Дирижер года».