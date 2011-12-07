Казанский школьник стал призером олимпиады по кибербезопасности

Казанский десятиклассник показал один из лучших результатов на олимпиаде по кибербезопасности, сообщает пресс-служба татарстанского филиала «Ростелеком».

В Сочи в образовательном центре «Сириус» завершился очередной этап олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы для школьников по профилю «Информационная безопасность». Задачей финалистов олимпиады было отразить хакерскую атаку на «умный» дом. Один из лучших результатов показал учащийся инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ Джалил Хисалиев.

«Мы ставим перед собой задачу отобрать со всей страны одаренных школьников в сфере ИТ, чтобы дать им представление о профессии специалиста по информационной безопасности и обеспечить льготами для поступления на профильные кафедры в лучшие вузы страны», — рассказал пресс-секретарь татарстанского филиала Ростелеком Ильдус Шакирзянов.