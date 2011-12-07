Масленица по-свияжски: блины, уха и огненное шоу

Для надежности процесса по всей стране прилюдно, согласно народным обычаям, под песни и поедание блинов сжигались тысячи чучел Масленицы. Но татарстанский остров-град Свияжск и здесь отличился в этом шумном и веселом празднестве. Тут к традиционным блинам подавали еще и знаменитую свияжскую уху! Как же обойтись без коронного блюда этого необыкновенного островного поселения, возникшего на месте впадения реки Свияги в матушку-Волгу.

Подкрепившись главным блюдом Масленицы блинами, мужская часть прибывших гостей сошлась в народном бое «Стенка на стенку». Дополнили богатырские забавы праздника рыцарские бои и перетягивание каната. Причем с огромным удовольствием и азартом тянули прочный толстенный канат участники команд всех возрастов - и малыши, и взрослые упертые дядьки. В очередном парном турнире более удачливые «Белые барсы» победили-таки «Чемпионов»!

- Взаправдашные кулачные бои, как это принято было в старину на Масленицу, мы не стали устраивать, - поясняет организатор силовой площадки Евгений «Ураган». - Для этого нужна специальная подготовка. Поэтому используем более щадящий вариант: желающие помериться силушкой мужчины разбиваются на команды, выстраиваются в две шеренги напротив друга друга и образуют две крепкие живые цепи, схватив друг друга под руки. Задача команд - продавить противника массой своей цепи, вытеснив его с площадки.

Молодецкая забава удалась на славу! Трижды бойцы сходились в упорной схватке, переходящей в конце в рукопашную борьбу уже в партере. Удовольствие на раскрасневшихся мужских лицах неописуемое! Битва титанов завершилась дружескими объятиями противников и похлопыванием по плечу проигравших: «Ничего, старина, в следующий раз твоя возьмет!»

А открылся праздник «Свияжская Масленица» вполне мирно: народными песнями и хороводами, что закружились в просторном дворе Музея истории Свияжска. В центре хороводной карусели, как и положено, главный символ праздника: огромная кукла Масленица в русском сарафане. И вот оно началось - самое главное действо, для чего на остров-град Свияжск в это воскресенье приехали тысячи гостей: проводы Масленицы. Чучело с соломенной косой торжественно сняли с пьедестала и понесли через весь остров-град к Рождественской площади - главной сцене праздника. С песнями, частушками и радостью («Прощай, зимушка-зима!») колонна провожавших тянулась аж по всей главной улице острова. Масленицу водрузили на длинный шест, а праздник тем временем продолжался.

Кстати, вот что примечательно: на празднике в Свияжске оказалось очень много детей. Действительно, развеселый народный праздник запомнится малышам надолго, благо развлечений для них хватало с избытком. Семья Дорошкевич из Казани приехала в полном составе, и папа сразу ринулся в бой, ухватившись что есть мочи за канат: «Раз-два, эх! Еще у-ух!» «Димка, Димка, поднажми! Папа, папа, давай!» - хлопают в ладоши супруга Лиля и сын Никитка. «Ура-а! Мы победили!» Вся семья в полном восторге! Ну вот, можно и дальше двигаться по всем площадкам большого праздника.

А вот лихо и с упоением отплясывает под русские народные частушки компания молодых индийцев. В перерыве между зажигательными танцами успеваю спросить у одного из них:

- А в Индии есть праздник, похожий на Масленицу?

- Есть! Причем один в один - точно такой же, как Масленица! - отвечает студент Университета Иннополис, будущий программист Парк Калкер из Мумбая.

- Ну да?!

- В северных штатах Индии отмечают тоже очень популярный у нас праздник Дашера. Это день победы Бога Рамы над демоном Раваной - победы добра над злом. Тоже, как у вас, устраиваются танцы и театрализованные представления, а в конце праздника, как и в России, после торжественной процессии сжигают чучело демона Раваны. Так что смысл праздника такой же, как у Масленицы: зло наконец-то умирает и наступает весна, когда случаются все хорошие вещи.

- Неужели и блины у вас тоже пекут в этот праздник?

- Нет, блинов, правда, не пекут. Но готовится множество разных сладостей, а главные блюда праздника очень острые, как это любят у нас в Индии.

А на свияжском празднике дело тоже подошло к самому острому моменту - сжиганию чучела Масленицы. Жюри подвело итоги конкурса карнавальных костюмов, в которых приехали некоторые особо активные гости. Победители получили призы. И вот кульминация: жаркое огненное шоу в исполнении группы «Дженази». Акробаты огня поддают жару все больше и больше... Зрители в восторге - взлетает лес рук с телефонами, записывающими видео. И вот чучело Масленицы вспыхивает большим костром. Ветер разносит искристый прах зимы высоко над площадью. Прощай, Масленица, возвращайся на следующий год! Мы будем ждать тебя!