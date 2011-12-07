Минобрнауки РТ прокомментировало сообщение о платных тестированиях ЕГЭ

Министерство образования и науки РТ прокомментировало сообщение о платных тестированиях ЕГЭ. Об сообщает ИА «Татар-информ».

В сообщении сказано, что школьников вынуждают проходить пробные тестирования ЕГЭ в обязательном порядке, однако за них необходимо заплатить. Сумма одного экзамена оценивается в размере 350 рублей, а всего ученики должны пройти три пробных испытания.

В ответ на это Минобрнауки РТ заявило, что согласно закону «Об образовании» взимание платы недопустимо, а пробный ЕГЭ, как и сам госэкзамен, проводится бесплатно. А также добавили, что все тренировочные тестирования носят добровольный характер, решение об участии в них принимают сами родители и выпускники.

В случае принуждения к платным образовательным услугам ведомство рекомендует обращаться в Департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ.