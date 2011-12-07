Путин назначил нового начальника УФСИН России по РТ

Владимир Путин назначил Эдуарда Хиалеева на должность начальника УФСИН России по РТ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Президент РФ подписал соответствующий указ 2 марта 2020 года.

Ранее полковник службы Эдуард Хиалеев занимал должность первого заместителя и врио пенитенциарного ведомства.

В уголовно-исполнительной системе Хиалеев с 2003 года. В разные годы он курировал в пенитенциарном ведомстве РТ вопросы кадровой работы, занимался оргдеятельностью и координацией оперативно-розыскной работы учреждений УИС РТ, а также вопросами организации надзора в колониях и СИЗО, обеспечением требований закона и судебных решений, ведением учета осужденных.