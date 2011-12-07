Российские мужчины признались, какие подарки хотят сделать на 8 марта

Согласно опросу известного интернет-сервиса (было опрошено 3000 россиян) на подарки для своих дам большинство опрошенных планируют потратить от 1000 до 3000 рублей.

Четверть мужчин планируют потратить от 3000 — 5000 рублей, а оставшаяся часть до 1000 рублей.

Косметику и парфюмерию планируют дарить 43% мужчин, ювелирные украшения в качестве презента — 26%.

Отметим, что планы мужчин совпадают с ожиданиями женщин. Самые популярные запросы дам - это украшения, подарочные сертификаты и косметика.

Автор: Юрий Блинов