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В Казани учительница выиграла в лотерею миллион рублей

Выигрыш женщина планирует потратить на покупку машины для мужа.

В пресс-службе «Столото» сообщили, что в тираже «Русского лото» казанская учительница Любовь Никитина выиграла миллион рублей.

В сообщении лотерейного супермаркета отметили, что женщина приобрела несколько лотерейных билетов второго февраля текущего года. Прочитав, что это «прибыльная дата», она загадала желание разбогатеть.

По словам счастливой обладательницы выигрыша, никто не поверил ее удаче и все восприняли это за шутку. Сейчас Никитина планирует потратить свой миллион на покупку нового автомобиля для супруга.







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