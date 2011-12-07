В столице РТ появятся центры фигурного катания и пляжных видов спорта

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В Кабинете министров РТ состоялся брифинг, на котором обсудили планы на строительство двух региональных центров: фигурного катания и пляжных видов спорта.
Как заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, в текущем году должна быть подготовлена вся проектно-сметная документация. Далее республика подаст запрос в федеральный центр на софинансирование строительства данных объектов. Оба здания будут располагаться в Ново-Савиновском районе, на улице Гаврилова.
Также в Казани запланировано строительство крытого бассейна.