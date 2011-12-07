Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В столице РТ появятся центры фигурного катания и пляжных видов спорта

Оба здания будут располагаться в Ново-Савиновском районе, на улице Гаврилова.

В Кабинете министров РТ состоялся брифинг, на котором обсудили планы на строительство двух региональных центров: фигурного катания и пляжных видов спорта.

Как заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, в текущем году должна быть подготовлена вся проектно-сметная документация. Далее республика подаст запрос в федеральный центр на софинансирование строительства данных объектов. Оба здания будут располагаться в Ново-Савиновском районе, на улице Гаврилова.

Также в Казани запланировано строительство крытого бассейна.

КВ
Лента новостей