В столице РТ появятся центры фигурного катания и пляжных видов спорта

В Кабинете министров РТ состоялся брифинг, на котором обсудили планы на строительство двух региональных центров: фигурного катания и пляжных видов спорта.

Как заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, в текущем году должна быть подготовлена вся проектно-сметная документация. Далее республика подаст запрос в федеральный центр на софинансирование строительства данных объектов. Оба здания будут располагаться в Ново-Савиновском районе, на улице Гаврилова.

Также в Казани запланировано строительство крытого бассейна.