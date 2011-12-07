В Татарстане ужесточат порядок работы приютов для животных

В Кабинете министров РТ приняли решение о правилах работы приютов для животных, согласно которым они могут занимать только отдельно стоящие здания. В ответ на такое заключение чиновников активисты выразили свою точку зрения: это может привести к массовым закрытиям, сообщает РБК.

Соответствующее постановление опубликовали на портале правительства РТ. В документе прописаны требования к размещению и содержанию животных в приютах, включая их лечение, кормление, выгул, поддержку чистоты. Правила распространяются на абсолютно все организации, в том числе ИП, которые осуществляют деятельность по содержанию животных.

Приюты должны размещаться в 150 метрах от жилой застройки в отдельно стоящих и специально под них предназначенных зданиях, которые должны быть огорожены забором высотой в 2 метра. Они должны быть подключены к канализации, водоснабжению, электричеству и другим коммунальным сетям.

Также на территории приюта должна быть зона для выгула и ветеринарного осмотра животных, площадь которой от 30 кв. м с забором. А для содержания кошек и собак должны быть организованы специальные клетки.

Ответственность за исполнение соответствующего постановления возложена на главное управление ветеринарии республики.

В беседе с «РБК Татарстан» начальник правового отдела Главного управления ветеринарии кабмина РТ Артур Исмагилов сообщил, что что все работающие на территории объекты являются пунктами временного содержания и передержки животных, а не приютами. И поскольку закон еще новый, они пока не попали в план проверок.

Также в беседе активистка движения «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина заявила, что в связи с отсутствием муниципальных приютов для бездомных животных, люди содержат их в организациях за свой счет. А потому, по ее мнению, требования не могут распространяться к общественным. Если все-таки контроль за соблюдением норм будет исполнен, то в Татарстане рискуют закрыться все действующие приюты для животных. Ибо денег на выполнение прописанных правил у активистов нет.

По словам Скрипочкиной, на данный момент активисты готовы работать с властями над решением проблемы.