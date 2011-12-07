Российские ученые клонировали корову

Ученые МГУ и Всероссийского НИИ животноводства имени Эрнста впервые в истории отечественной науки сумели создать клон теленка. Об этом сообщает газета «Metro» со ссылкой на одного из лидеров проекта — доктора биологических наук Петра Сергиева.

Абсолютно здоровый детеныш белого цвета с коричневыми пятнами родился еще в первых числах апреля и в данный момент находится на территории НИИ в поселении Дубровицы (городской округ Подольск Московской области).

Сергиев рассказал, что в основе эксперимента лежит метод соматического клонирования. Яйцо из неполовой клетки организма было помещено в яйцеклетку, где дало толчок для зарождения новой жизни.

— Одна из главных задач программы — получать низкоаллергенное коровье молоко, — цитирует издание слова ученого. — В нем не будет белка-аллергена — лактоглобулина. Кроме того, парнокопытные станут устойчивее к различным болезням.

Успешный опыт с коровами послужит стартом для дальнейших экспериментов, имеющих отношение к клонированию живых существ с измененным геномом.