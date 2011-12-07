Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Арктическое» исследование казанских ученых получило грант РФФИ

Исследователи КФУ разработали вещество, замедляющее коррозию трубопроводов.

Сотрудники КФУ разработали вещество, которое способно стать основой гибридной технологии, призванной бороться с коррозией в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Работа ученых была награждена грантом Российского фонда фундаментальных исследований. Исследование велось казанскими учеными совместно с сотруниками норвежского Университета Ставангера и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Результатом их работы стал ингибитор коррозии. Следует отметить, что полученное вещество относится к категории биоразлагаемых, то есть не вредит окружающей среде.

КВ
Лента новостей