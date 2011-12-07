«Арктическое» исследование казанских ученых получило грант РФФИ

Сотрудники КФУ разработали вещество, которое способно стать основой гибридной технологии, призванной бороться с коррозией в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Работа ученых была награждена грантом Российского фонда фундаментальных исследований. Исследование велось казанскими учеными совместно с сотруниками норвежского Университета Ставангера и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Результатом их работы стал ингибитор коррозии. Следует отметить, что полученное вещество относится к категории биоразлагаемых, то есть не вредит окружающей среде.