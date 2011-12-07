Для помощи бездомным челнинцам обустроили специальный павильон

Бесплатные обеды бездомные смогут получить в павильоне, оборудованном между Органным залом и бассейном «Олимпийский». Об этом сообщают в Инстаграм-аккаунте волонтеров.

Помещение площадью в 40 кв. м. было передано благотворителям предпринимателем Назипом Зариповым. В павильоне на сегодняшний день бездомным предоставляют еду и одежду.

В скором времени там планируют организовать работу парикмахера, оказывать юридическую и психологическую помощь нуждающимся, установить книжные стеллажи. И, что важнее, волонтеры планируют организовывать встречи бездомных с работодателями.