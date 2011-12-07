Как будут работать МФЦ Казани с 3 мая

Таким образом 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 мая для офисов «Мои документы» являются выходными днями.

30 апреля рабочий день сокращен на 1 час.

Филиалы в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге, а также в Тукаевском районе будут работать с 7.00 до 16.00, рабочий день в районных филиалах продлится с 8.00 до 16.00.

4, 5, 6, 7 мая все многофункциональные центры в республике работают с 9.00 до 17.00.

В связи с тем, что с 4 по 7 мая ряд организаций, оформляющих документы, не будут осуществлять деятельность или будут работать в дежурном режиме, сроки готовности некоторых документов, принятых в эти дни в МФЦ, увеличатся за счет выходных дней, сообщает пресс-служба ГБУ МФЦ в РТ.