Казанская телебашня зажжёт праздничную подсветку в знак поддержки акции «Бессмертный полк»

Казанская телебашня зажжёт сегодня, 3 мая праздничную подсветку, чтобы поддержать акцию «Бессмертный полк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Там рассказали, что включат подсветку в честь акции все российские башни РТРС — в Нижнем Новгороде, Сочи, Костроме, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре и других городах. «На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто», — уточнила пресс-служба.

Напомним, что из-за эпидситуации всероссийская акция «Бессмертный полк» в России пройдёт онлайн. Трансляция акции во всех регионах начнется в 15:00 по местному времени. Зарегистрироваться для участия можно на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Регистрация продлится до 7 мая.