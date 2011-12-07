Казанцам предлагают обменяться книгами на набережной Кабана

Казанцев приглашают поучаствовать в обмене и продаже книг, которые пройдут в книжном свопе «Табигать» на набережной озера Кабан. Акция стартует 5 мая с 15:00.

Обменять или продать разрешается книги в хорошем состоянии, при этом организаторы просят соблюдать ряд простых правил. Во-первых, одну книгу можно обменять на одну книгу, не более. При этом один человек может обменять не более трех книг. К участию в акции не принимаются учебники и справочники.

Книжный своп — новый формат книжных мероприятий. Он придуман для более адресного и живого обмена книгами и знаниями.