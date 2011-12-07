Мэр Казани встретился с писательницей Гузель Яхиной

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с Гузель Яхиной – автором романов-бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Встреча прошла в преддверии презентации нового романа Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд», изданный в начале марта. Над новым произведением она работала в течение двух с половиной лет.

Ильсур Метшин обсудил с автором сюжет романа и получил в подарок его экземпляр.

Напомним, действие книги «Эшелон на Самарканд» происходит во время голода в Поволжье. А сюжет закручен вокруг одного «поездов Дзержинского», на котором 500 детей-беспризорников эвакуируют в Среднюю Азию, чтобы спасти от голодной смерти.

Встречи Гузель Яхиной с читателями состоится в Казани в ближайшие дни. На них она также презентует новую книгу.

Первая встреча состоится 5 мая в 18:00 в Доме Аксенова. Для того, чтобы попасть на неё, надо записаться по телефону: +7(843)238-62-32.

6 мая в 19:00 творческая встреча пройдет в Национальной библиотеке РТ на улийе Пушкина, 86.

8 мая в 14:00 Яхина будет ждать читателей в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». Регистрация по ссылке.