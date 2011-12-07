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Мэр Казани предложил дарить велосипеды детям за собранное вторсырье

Установленные в Горкинско-Ометьевском лесу информационные таблички, по мнению мэра, являются показательным примером того, как нужно давать экологические знания детям.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявил о призовых подарках для детей, принявших наиболее активное участие в сборе и сдаче на переработку вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

В мэрии отметили, что такое предложение появилось от Метшина в ходе посещения Горкинско-Ометьевского леса, где сейчас засаживают «Общественный огород» и проходят мастер-классы экологической направленности.

На данный момент в парковой зоне установили специальные информационные таблички с изображением того, что можно сделать из переработанного вторсырья. Это, по мнению мэра, является показательным примером того, как нужно детям давать экологические знания. А потому предложил организовать конкурс, в котором за 400 собранных алюминиевых детьми банок можно выиграть велосипед.

После градоначальник заключил, что Горкинско-Ометьевский лес превратился в большой экологический образовательный кластер. Поэтому «нужно и дальше держать данную марку — устанавливать больше различных стендов, информация на которых была бы понятна любому школьнику». 

КВ
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