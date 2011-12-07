Учащиеся Татарстана помогут создать цифровой проект «Я – школьник»

В Республике Татарстан специалисты Центра цифровой трансформации разрабатывают проект суперсервиса «Я — школьник». Новый цифровой сервис призван стать главным помощником учащихся в повседневной жизни, сообщает Министерство цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ.

К разработке суперсервиса привлекли и его будущих пользователей — самих школяров. Так, например, недавно опросили школьников Бугульмы, Актаныша, Набережных Челнов, Казани, Сабинского и других районов республики.

Ребят спрашивали о том, как проходит их обычный день в школе, какие у них увлечения и хобби.

Ученики 5-11-х классов и в дальнейшем могут принять личное участие в создании суперсервиса: для этого им нужно заполнить небольшую анкету на странице этого проекта.