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От Татарстана на конкурс малых городов и исторических поселений отправили 11 заявок

Наибольшее количество голосов набрали местности в Агрызе, Арске, Бавлах, Билярске, Болгаре, Елабуге, Заинске, Кукморе, Чистополе, Лениногорске и в Лаишево.

В Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для будущего парка. Во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды приняли участие 11 районов республики.

В голосовании татарстанцы могли выбрать одно из до пяти представленных общественных пространств в своем городе. Наибольшее количество голосов набрали местности в Агрызе, Арске, Бавлах, Билярске, Болгаре, Елабуге, Заинске, Кукморе, Чистополе, Лениногорске и в Лаишево.

Отбирали их по следующим критериям: популярность места для нескольких целевых аудиторий, потенциал для размещения точек бизнеса, связь с туристическими маршрутами.

После объявления результатов начнется создание архитектурной концепции и ее презентации на обсуждениях с жителями. После согласования конечный вариант направят в Минстрой РФ.

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