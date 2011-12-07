Художников Татарстана приглашают к участию в фестивале «ФормARТ»

Накануне стартовал фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART». К участию приглашают всех желающих художников Татарстана.

Напомним, впервые проект, направленный на развитие уличного искусства прошел в прошлом году. Фестиваль был посвящен борьбе с пандемией «COVID-19». Как и тогда «ФормART» проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Темой фестиваля в 2021 году станет «Взгляд в будущее». Участникам предлагается создать стрит-арт объекты, посвященные отражению потенциала развития страны и новых технологий, в одном из трех тематических направлений: «Новые технологии», «Человек и наука» или «Мир будущего».

Принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории ПФО. Для этого необходимо подать заявку на сайте Formartpfo.ru. Финалисты могут претендовать на денежные гранты в размере от 100 до 200 тыс. рублей.