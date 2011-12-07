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«КАМАЗ» прокомментировал видео, где рабочие красили асфальт к приезду Мишустина

Покраску асфальта запечатлел на видео один из сотрудников завода.

В ПАО «КАМАЗ» прокомментировали появившийся в социальных сетях ролик, где рабочие красят асфальт перед приездом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Покраску асфальта запечатлел на видео один из сотрудников завода: «Мишустин приезжает. Дурдом. Хорошо прокрашивай, Ирек. Ноухау!». На кадрах видно, как двое рабочих обновляют дорожное покрытие у контрольно-пропускного пункта предприятия.

После ситуацию прокомментировали в компании, объяснив: «Подрядчик при покраске ворот допустил брак и испачкал положенный накануне асфальт. Подрядчик по собственной инициативе решил это исправить».

Набережные Челны Мишустин посетит в рамках рабочей поездки в ПФО. Премьер-министр проведет совещание по развитию «КАМАЗа». 

КВ
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