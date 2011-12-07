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Книги «для взрослых» стали доступны для посетителей Нацбиблиотеки РТ

Соответствующую литературу можно получить после проверки возраста.

В Национальной библиотеке РТ стал доступен раздел литературы с возрастным ограничением 18+. Книги «для взрослых» находятся за закрытыми на ключ стеллажами, и получить их можно только после проверки возраста, сообщает Instagram-аккаунт учреждения.

«Чтобы получить одну из этих книг, обратитесь к сотрудникам ресепшена рядом — библиотекари попросят ваш читательский билет, проверят ваш возраст и выдадут интересующие вас книги», — говорится в сообщении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в первый день открытия Национальная библиотека РТ выдала на дом больше тысячи книг.

КВ
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