Особенности оборудования поверхностного водоотвода на приусадебном участке

Проектирование водосборной системы

Перед разработкой дренажной системы на приусадебном участке необходимо провести тщательное исследование территории. В процессе составления плана учитывается расположение построек, особенности рельефа, место расположения садовых дорожек и элементов коммуникаций. Обустройство поверхностного водоотвода — это возможность обеспечить качественный сбор влаги и ее оперативное удаление за пределы приусадебного участка. Стандартная конструкция состоит из различных элементов:

● точек с максимальным поступлением воды;

● траншей-трапов;

● соединительных каналов;

● колодцев для сбора влаги.

Дренажные трубы — это основа водосборной конструкции. Они выполняются из асбестоцемента, керамического материала, прочного пластика. Водосточные элементы из ПВХ или ПНД имеют много существенных преимуществ. Они характеризуются длительным сроком службы, высокими прочностными показателями, абсолютной инертностью к процессам коррозии, небольшим весом, простотой монтажа. Дренажные трубы оснащаются технологичными отверстиями, способствующими активному сбору и транспортировке грунтовой влаги. Подробнее смотрите на странице https://www.standartpark.ru/catalog/truby-naruzhnoy-kanalizatsii/.

Особенности оборудования поверхностных водосточных конструкций

На участках, которые характеризуются повышенной влажностью, рекомендуется оборудовать точечные или линейные водостоки. Первый вариант дренажной системы идеально справляется с выполнением защитных функций. Проблемными считаются зоны въезда, открытые террасы, места, где вода падает с крыш жилых или хозяйственных зданий.

В состав поверхностного дренажа входят:

● дождеприемники;

● отстойники с фильтрами, задерживающими песок и мусор;

● трапы, способствующие перемещению сточной жидкости в канализационную систему;

● заслонки, которые препятствуют обратному оттоку воды;

● набор желобов, установленных на определенной глубине.

Наиболее эффективными считаются лотки, изготовленные их пластикового материала. Они отличаются небольшим весом, что существенно упрощает процесс выполнения монтажных работ. В зонах водоотвода устанавливаются пескоуловители, которые обеспечивают очистку стоков от различных механических примесей. Элементы водоотводной конструкции закрываются декоративными решетками, что позволяет сохранять эстетичность ландшафтного дизайна. При оборудовании линейного дренажа рекомендуется соблюдать уклон не менее 3°.