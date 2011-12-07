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Ректор КФУ предложил ограничить доступ подростков к пейнтболу и страйкболу

Ильшат Гафуров считает, что такого рода игры нужно проводить в специально отведённых местах.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров выразил опасения по поводу участия подростков в страйкболе и пейнтболе. Он предложил ограничить для детей доступ к этим играм.

«По сути, мы детей изначально учим стрелять в человека. Когда стреляют красками, шариками», — отметил Гафуров.

Такое мнение он выдвинул после того, как посетил на прошлой неделе оздоровительный лагерь КФУ.

По его словам, в страйкбол могут играть только взрослые и в специально отведённых местах.

КВ
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