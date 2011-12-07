Спасение от отключения горячей воды: водонагреватели и виды

Широкий выбор водонагревателей доступен в интернет-магазине heatsale.ru. В городах найдется все, от красивых кафе с вкусной едой и до высоток, достигающих неба. Есть одно большое «но» - это отключение горячей воды каждый сезон. Для того чтобы залатать пробоины и поменять старые трубы мастера берутся чинить все в летнее время. В этот период на разных улицах может отсутствовать горячая вода от пары часов и до целого месяца. Справляться с этой задачей сложно, если нет специального агрегата для нагрева воды. Приходится брать несколько кастрюль, наполнять их и греть на плите. Это долго и муторно, то есть, только отнимает драгоценное время. Есть еще один минус, это то, что вода быстро остывает.

Есть несколько видов водонагревателей, о каждом из них стоит поговорить поподробнее. У каждого из них есть свои плюсы и недостатки. Все зависит от цели и места использования. Лучше всего подобрать водонагреватель, исходя из ваших индивидуальных запросов. Купить агрегат для нагрева воды можно на сайте интернет-магазина heatsale.ru. Благодаря удобному интерфейсу будет легко найти необходимые товары.

Водонагреватели разделяются по принципу действия:

● проточный;

● накопительный.

Первый в списке нагревает поступающую воду с помощью специального прибора. Второй же работает с уже наполненным баком. Какой из них будет наиболее комфортным достаточно сложно сказать. Дизайн каждого из них отличается только по размеру. Второй тип нагревателей обладает массивными формами, а первый на вид достаточно компактный.

Среди достоинств модели с накопительным принципом действия можно выделить следующие качества:

● вместительная емкость для воды;

● наличие одного или двух ТЭН;

● несколько режимов нагрева;

● в некоторых есть термометр;

● удобная смена уровня нагрева с помощью ручки-регулятора.

Проточные водонагреватели отличаются такими характеристиками как:

● два возможных вида нагрева – системный и индивидуальный;

● обеспечение сразу несколько точек подачи воды;

● отсутствие энергоатратности.

Помимо двух этих видов есть еще один вариант – газовый водонагреватель. Это один из наиболее универсальных вариантов. Благодаря своей бюджетности и понятным функциям модель получила свою популярность в современное время. Колонка займет мало места и будет работать непрерывно. Такую модель можно питать не от энергии, а от газоснабжения.

Изучив все возможные популярные варианты, вам будет легче подобрать под себя наиболее удобную модель водонагревателя.