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В этом году в Казани запланирован ремонт 243 многоквартирных дома

По программе капремонта планируется замена 170 лифтов.

На этот год в Казани запланирован ремонт 243 многоквартирных дома и замена 170 лифтов. Об этом на пресс-конференции рассказал замминистра строительства архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ильдус Насыров.

«Поставлена задача до 15 сентября выполнить все сезонные работы, ремонт кровли и фасадов, в первую очередь ремонт систем теплоснабжения и до конца года завершить программу», — сказал Насыров.

Всего же в Татарстане отремонтируют 948 многоквартирных дома общей площадью 5,4 млн квадратных метров. В 2021 году планируется замена 330 лифтов в 119 многоквартирных домах. Общий объем финансирования программы составляет 6, 3 млрд рублей.

КВ
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