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В Татарстане планируют менять кровлю в многоквартирных домах зимой

Минстрой РТ считает, что это самое удобное время для таких видов работ.

Кровельные работы в Татарстане планируют проводить зимой. Об этом на пресс-конференции рассказал замминистра строительства архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ильдус Насыров.

«Самое удобное время для ремонта кровли — это зима. В это время гарантировано нет дождя, снег в квартиры не попадает. У нас каждый год проблемы, открываем кровлю, пошел дождь и заливает квартиры. Все это устраняется за счет подрядных организаций, но от граждан поступают большие претензии. Сегодня мы уже сформировали программу на 2022 год, мы будем идти к тому чтобы провести торги по выбору подрядных организаций и приступить к работам с января», — объяснил Насыров.

Он добавил, что январь–февраль — это наиболее удобное время, потому что нет рисков затопления квартир.

Ранее сообщалось, что в этом году в Казани запланирован ремонт 243 многоквартирных дома.

КВ
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