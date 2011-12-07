IX Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» пройдет в Татарстане с 4 июля по 16 августа

В Татарстане с 4 июля по 16 августа пройдет IX Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт», сообщают организаторы.

«Идея Форума „Сэлэт“ заключается в создании развивающей среды, объединяющей молодежь, увлеченной интеллектуальным творчеством, заинтересованной в духовном и культурном обогащении. Форум — это территория реального татарско-русского двуязычия, платформа для обмена опытом и идеями в сфере образовательных и IT-технологий, для развития личностных и профессиональных качеств, для знакомства с наиболее актуальными мировыми научно-технологичными и социальными трендами», — уточняют организаторы.

По поручению президента РТ Рустама Минниханова форум третий год подряд проводят в формате шести смен. В этом году пройдут смены: ARTS BILER FORUM, SELET BILER FORUM, MEDIA BILER FORUM, LEADERS BILER FORUM, IT BILER FORUM, JUNIOR SKILLS BILER FORUM.

Форум посетят более девяти тысяч одаренных ребят. Кроме того, будет реализован проект Selet Live — ежедневные прямые включения с Форума с самыми актуальными новостями.

Организаторы уточняют, что в этом году в целях недопущения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции въезд гостей на территорию форума запрещен.