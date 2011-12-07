Владимир Путин принял решение удостоить званием «Город трудовой доблести» восемь городов ПФО. Среди них оказалась и Казань, сообщает пресс-служба полномочного представителя РФ в ПФО.

Так в числе удостоенных звания оказались Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Саратов, Ульяновск и Уфа.

По словам президента России, такая инициатива получила поистине всенародную поддержку, что позволит подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла.

Главными условиями присвоения звания выступили задокументированные факты трудового героизма жителей в годы Великой Отечественной войны.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что столица Татарстана вошла в список лидеров, претендующих на звание города трудовой доблести и была удостоена ее званием. По этому поводу сегодня в 21:00 у центра семьи «Казан» состоится праздничный салют.