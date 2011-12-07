Семьям в Татарстане оказывается психологическая поддержка

- Дарья Сергеевна, что представляет собой проект «Поддержка семей, имеющих детей»?

- Проект направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям. Он предполагает создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в семье.

- Что является ключевым мероприятием проекта?

- Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.

В Республике Татарстан для этих целей создан консультационный центр «Без бергә» на базе государственного автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток». Учреждение стало победителем конкурсного отбора на предоставление гранта в 2020 году.

- Кто принимает участие в работе консультационного центра «Без бергә»?

- Квалифицированные педагоги-психологи. Консультацию в рамках проекта также могут оказать такие специалисты, как логопед, дефектолог, клинический психолог, методист-психолог.

- В каких городах Татарстана реализуется проект?

- В Казани, Нижнекамске, Зеленодольске, Набережных Челнах, Актаныше, Елабуге, а также в Лаишевском, Высокогорском и Сабинском муниципальных районах нашей республики.

- Сколько всего проведено консультаций?

- Начиная с марта этого года специалистами консультационного центра «Без бергә» проведено 8232 консультации. Из них 3980 консультаций в связи с самоизоляцией дистанционно.

- Кто чаще всего обращается за помощью и по каким вопросам?

- Родители детей дошкольного и младшего школьного возраста, преимущественно мамы. Проблемы поднимаются самые разные. Например, помогаем наладить взаимоотношения с родными, к нам обращаются за помощью, когда отсутствуют всякие интересы у детей.

- Как попасть к вам на прием?

- Записаться к нам можно по телефону 8 (843) 563-35-16 или на сайте https://rostok.tatar/.