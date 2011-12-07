Каменщик-ловелас, дети-вампиры и хлеб от роботов: пятерка захватывающих книг для отпуска

Мэтт Хейг — «Полночная библиотека»

Представьте, что между жизнью и смертью есть библиотека. Взяв одну из книг с бесконечных полок, можно попробовать «примерить» другую жизнь и узнать, что было бы, не забрось ты в детстве плавание или согласись выйти замуж за первую любовь.

Главной героине книги, разочаровавшейся в жизни Норе как раз выпадет шанс посмотреть, что было бы, выбери она другой путь. В одном из вариантов своей жизни она становится рок-звездой, в другом — олимпийской чемпионкой, в следующем — ученым-гляциологом. Но будет ли она от этого счастливее?

Алексей Иванов — «Пищеблок»

Прочитать «Пищеблок» — это как снова съездить в детский лагерь со страшилками перед сном, прыжками в резиночки, девизами и линейками, но… в компании вампиров.

Пока в Москве проходят Олимпийские игры — 1980, пионерский лагерь «Буревестник» захватывают вампиры. Днём это порядочные пионеры, которые играют в футбол и рисуют стенгазеты, а ночью они же пьют кровь своих товарищей. Бороться со злом предстоит пятикласснику Валерке и вожатому Игорю. Кстати, в этом году также вышла экранизация книги. Однако расхождений с книгой в сериале достаточно много.

Робин Слоун — «Закваска»

История о девушке-программисте, которая увольняется с работы и с нуля осваивает выпечку хлеба. Никаких тяжелых драм и закрученных сюжетных поворотов, только легкий юмор, роботы и закваска.

По сюжету главная героиня Лоис живет скромной жизнью офисного сотрудника и программирует роботов. Порой работы так много, что сил хватает только на заказ еды по телефону. Попробовав однажды сэндвич и острый суп из ресторана неизвестной «мазгской» кухни, Лоис находит друзей, а потом и вовсе получает на хранение старую закваску, которая кажется живой — иногда она улыбается, а по ночам поёт песни.

Наринэ Абгарян — «Симон»

Очередная добрая и мудрая книга о любви от Наринэ Абгарян. Любви в ней, действительно, хватает — сюжет строится на том, как на похороны 79-летнего каменщика Симона собираются сразу четверо его бывших пассий и одна законная супруга. Каждая женщина — с непростой судьбой и душевной раной, залатать которую помог покойный каменщик.

Колорита книге добавляет место действия — залитая солнцем горная армянская глубинка.

Делия Оуэнс — «Там, где раки поют»

Детектив и любовная драма на фоне американской провинции 1950—1960-х годов. Молодая девушка Киа живет одна на болоте в бедной лачуге, плавает на лодке, собирает мидий, чтобы хоть как-то заработать и купить еду. Друзьями она считает чаек, а горожан сторонится. Однажды жители городка находят тело местного плейбоя, и все подозрения сразу падают на «болотную девчонку».

Роман написала зоолог Делия Оуэнс, а значит, читателя ждёт настоящая ода дикой природе. Вместе с тем это история о взрослении, одиночестве и предательстве.