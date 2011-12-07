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Полицейские Казани станцевали и записали рэп к 85-летию ГИБДД

Видеопоздравление появилось на официальной странице отдела в социальных сетях.

К 85-летию ГИБДД инспекторы Госавтоинспекции Казани записали клип с танцами и рэпом. Видеопоздравление появилось на официальной странице отдела в социальных сетях.

«Госавтоинспекция города Казани от всей души поздравляет коллег с 85-й годовщиной со дня образования ГИБДД МВД России!» — сказано в тексте к публикации.

Сообщается, что автором и исполнителем музыкального сопровождения клипа является командир полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани полковник полиции М. А. Савин.

Танцы стражи порядка исполнили у городского здания Госавтоинспекции и на смотровой площадке центра семьи «Казан».

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