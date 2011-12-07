В Татарстане на время фестивалей запретят использование маломерных судов

В Татарстане во время фестивалей запретят катание на маломерных судах. Постановление об этом подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Речь идёт о фестивале SVIYAGA FEST 2021, который состоится 10 июля, и праздника «Я выбираю небо!», который пройдёт 7 августа, во время которых будет запрещено использовать катеров, лодки и катамараны, а также парусные, прогулочные и спортивные суда. Нельзя использовать и гидроциклы, байдарки, гребные лодки в акватории Свияги и Волги вокруг острова-града Свияжск на расстоянии 600 м от берега с 9:00 до 14:30.

Также во время авиационного праздника «Я выбираю небо!» с 12:00 до 20:00 нельзя будет плавать на маломерных судах, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки, в акватории Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».