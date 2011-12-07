Развлекательное шоу в Казани Show Today

Сейчас оно достигло международного масштаба: 20+ городов в России, Казахстане, Монголии и Кыргызстане.

В Казани популярную игру реализовали Эрдэни Дамбаев и Аркадий Степанов, открыв студию.

Это уникальный формат развлечения, в рамках которого вы можете ощутить себя участником ТВ-шоу. Постоянный поиск новых форм и подходов в подготовке сценариев позволяет оставаться Show Today свежим и актуальным.

Игра состоит из 6 различных интерактивных конкурсов. Разные задания, включающие шарады и пантомимы, напомнят участникам игру «Крокодил» и «Элиас». Другие конкурсы позволят участникам реализовать свои познания в области кино, музыки и шоу-бизнеса. Особых знаний в какой-либо сфере не требуется. Конкурсы подходят абсолютно всем, в том числе и детям от 8 лет. Динамика игры держит в напряжении, при этом азарт и веселье не дают заскучать ни на минуту. А разные сценарии позволяют играть множество раз.

Всё вместе — это буря ярких, незабываемых эмоций!

Адрес: Казань, ул. Лево-Булачная, 56/2, 8 904 677-87-08,

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