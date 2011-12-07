«Цензура не допустима»: в российском Минкульте рассказали будут ли проверять репертуар театров

Министерство культуры России не планирует проводить проверку театров на соответствие стратегии нацбезопасности. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе федерального ведомства, направив слова министра Ольги Любимовой.

В ответе говорится, что ведомство с уважением относится к мнению общественности и находится в постоянном диалоге вместе с различными общественными организациями, в том числе находясь с ними в постоянном и непрерывном диалоге.

Однако, как отметила Ольга Любимова в своем ответе, не нужно приписывать ведомству идеи отдельных людей общественного совета.

«Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией. Вместе с тем, если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку. Наша задача — обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность», — сказала Любимова.

Напомним, что председатель общественного совета при Минкульте РФ Михаил Лермонтов предложил провести слушания для проверки репертуара театров на соответствие стратегии нацбезопасности, которую утвердил Президент страны Владимир Путин. Предложения поступило после жалоб на спектакль театра «Современник» «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в одной из ролей. Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы по поводу постановки, в которой, как посчитали в организации, есть сцены, оскорбляющие ветеранов.

Редакция «Казанских ведомостей» направило запрос в Министерство культуры Татарстана, но на момент публикации материала ответа от них не поступило.