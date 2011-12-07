В Казани откроется художественная выставка о зависимых отношениях и домашнем насилии

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ 6 августа откроется выставка казанской художницы Катерины Конюховой «Молчание». Об этом сообщает пресс-служба Галереи.

Основой экспозиции стали живописные работы Конюховы. В них художница, которая работает в поле абстрактного искусства и минимализма, раскрывает темы зависимых отношений, нарушения личных границ, домашнего насилия, потребительского отношения к красоте и запрета на свободу распоряжаться собственным телом. Словом, говорит о тех проблемах, с которыми сталкивается современный человек, но о которых не принято говорить.

Художественный язык Конюховой стал своеобразным жестом сопротивления: художница призывает не бояться говорить открыто о том, какие неприятности происходят с людьми.

На выставке также будет представлена экспозиция из черных «каменных» истуканов высотой в человеческий рост, символизирующих безмолвие и давших название всей выставке. Сделали их группа художниц — Анастасия Морозова, Дина Терентьева, Татьяна Силантьева и Алла Медова. Покажут зрителям и видео-арт, созданный при поддержке программы развития креативных индустрий RE’ACTOR. А атмосферу подчеркнет саундскейп от музыканта-мультиинструменталиста и саунд-дизайнера Закарии Туктарова.

Открытие выставки состоится в 17.00.