В центре Казани открылся рестоклуб, объединяющий четыре кухни

Отличительной особенностью ресторана стало объединение в едином меню авторских блюд сразу четырех популярных кухонь мира: западноевропейской, итальянской, восточной и паназиатской.

Напиток по душе здесь может выбрать как любитель бодрящего согревающего кофе, так и ценитель прохладных освежающих коктейлей.

А комфорт обеспечит уютный интерьер, создающий одновременно молодежную и семейную атмосферу.

«Mado» предлагает своим гостям не только вкусную еду, но и хорошее настроение. Любой желающий здесь может спеть любимую песню под караоке. При этом караоке-баттлы выявят лучших из лучших. А выступления топовых диджеев добавят зажигательному вечеру еще больше энергии.

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