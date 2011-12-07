«Вероятность прихода смерчей»: какая погода будет в августе в Татарстане

Осадков не хватает, жара продолжится

Юрий Переведенцев отметил, что по данным Гидрометцентра РФ температура в августе ожидается выше нормы на 1,5 градуса, а норма у нас составляет 17,6 градуса тепла. Значит, по расчетам синоптиков, этот месяц тоже окажется жарким.

«Все месяцы — май, июнь и июль, по температуре были выше нормы, лето выдалось жарким. В этом месяце будет недобор осадков, в августе должно выпадать 59 миллиметров, а сейчас их недобор», — сказал эксперт.

При этом неустойчивый характер погоды сохранится 4 и 5 августа — пройдут кратковременные дожди, грозы, град, сильный ветер при температуре воздуха днем +25.+30 градусов.

В пятницу, 6 августа, и в субботу, 7 августа, в республике снова установится сухая погода, и при этом нас ждет +21.. +26 градусов.

«Если смотреть на декаду вперед, то температурный фон ожидается выше нормы на 2-3 градуса. А ближайшие дни ожидаются самыми жаркими, однако погода будет не устойчивой. Осадков не ожидается, ночью должен пройти холодный фронт, который понизит температуру воздуха», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что в последующие дни к нам на территорию придет придет северный, а затем западный ветры, поэтому температура будет ближе к климатической норме — в среднем она составит порядка 20 градусов тепла. Ночные температуры также будут понижены до 17-18 градусов тепла, а днем будет +25..+26 градусов.

«Зноя и жары не будет, но температурный фон будет выше климатической нормы», — сказал Переведенцев.

Ждать ли в Татарстане смерч?

Рассказал Переведенцев и о том, ждать ли жителям республики прихода смерчей. Он напомнил, что смерч — это сильный вихрь, скорость которого может достигать до 100 метров в секунду, который нередко приводит к разрушениям зданий и сваленным деревьям

«Я считаю, что вероятность прихода смерча в республику высока. Потому что к нам приближается холодный фронт, у нас произойдет смена погоды, в республике наблюдается конвективная неустойчивость, нередко образуются кучевые облака. Смерч — это локальное явление, он не охватит всю республику, но где-то он может и пройти», — подчеркнул специалист.

При этом ГУ МЧС России по Татарстану объявило штормовое предупреждение и выдало ряд рекомендаций — по возможности не находится на улице, держаться подальше от линий электропередач, карнизов домов, стеклянных витрин, рекламных стендов и растяжек, деревьев, а также не парковать рядом с ними свой транспорт.

«Владельцам маломерных судов перед выходом на воду необходимо учитывать прогноз ухудшения погодных условий, особое внимание обратить на ограничения, связанные с силой ветра и высотой волны», — говорится в сообщении.

Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье. Трогаться в путь на велосипеде или мотоцикле крайне нежелательно.

«Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю — в песчаный или каменистый грунт, по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода — хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема», — сообщили в МЧС по республике.

В Татарстане пройдет град?

Переведенцев сообщил нашему изданию, что в Татарстане может сохраниться пожароопасная обстановка. Также он добавил, что снега в республике, как это случилось недавно в некоторых российских регионах, ожидать не стоит, но вот град выпасть может.

«Пожароопасная обстановка еще может сохраняться, но на снег выпадет вряд ли, может, выпадет град. Выпадение снега маловероятно в ближайшую декаду. Снег выпадает, когда приходит холодная воздушная масса», — заключил эксперт.



