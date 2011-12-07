3 сентября прошел «Диктант Победы»

3 сентября состоялся «Диктант Победы». Традиционно викторина, нацеленная на проверку знаний и поддержания интереса к истории ВОВ, объединяет практически весь мир.

В этом году «Диктант Победы» прошел на 7,5 тыс. площадках в 85 регионах России. Помимо прочего, к событию присоединилось 75 зарубежных стран, среди которых Корея, Иран, Индия и до. Что касается нашей республики, Нацмузей РТ и его филиал, Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, стали центрами проведения масштабной акции на территории Татарстана. Всего для написания диктанта в РТ было организовано более 80 пунктов.

Задания были посвящены важным датам, историческим персоналиям, произведениям искусства, рассказывающим о войне. В диктант вошло 25 вопросов, 20 из которых были посвящены общим темам из истории ВОВ, а оставшиеся 5 отсылали к региональной военной проблематике. На все вопросы было отведено 45 минут.

Как заявил на пресс-подходе заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, главное новшество нынешнего года - проведение диктанта на заводах, производивших продукцию для тех, кто воевал на фронте.

- Память об этих кровавых годах должна быть священной для любого из нас. Ведь практически в каждой семье были либо ветераны, либо те, кто навсегда остались там, на фронтах, - подытожил Камалтынов.