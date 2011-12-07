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Более 57 тыс. татарстанцев уже привились от гриппа

В 26 муниципальных образованиях стартовала прививочная кампания.

В Татарстане стартовала прививочная кампания. Более 57 тыс. татарстанцев уже прошли вакцинацию против гриппа, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня принято 57 тыс. 236 человек. Это почти 21,5% от поставленной вакцины», — сказала спикер.

Она также напомнила, что республика приняла 265 320 доз вакцины.

26 муниципалитетов уже подключились к вакцинации. В первую очередь прививка от гриппа положена для преподавателей, школьников и студентов. 

КВ
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