Более 57 тыс. татарстанцев уже привились от гриппа

В Татарстане стартовала прививочная кампания. Более 57 тыс. татарстанцев уже прошли вакцинацию против гриппа, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня принято 57 тыс. 236 человек. Это почти 21,5% от поставленной вакцины», — сказала спикер.

Она также напомнила, что республика приняла 265 320 доз вакцины.

26 муниципалитетов уже подключились к вакцинации. В первую очередь прививка от гриппа положена для преподавателей, школьников и студентов.