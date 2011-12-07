Ехать ли на отдых в Турцию и когда учитель может снять маску

Мария Патяшина порекомендовала: прежде чем ехать за рубеж, следует изучить досконально эпидемиологическую обстановку в выбранной стране. Во время отдыха проживать только в официальных отелях, не селиться в частных домах и хостелах. Питаться, по мнению Патяшиной, безопаснее в кафе и ресторанах, где имеются летние веранды, либо в своем номере. Не надо стесняться пользоваться масками и перчатками, санитайзерами и чаще мыть руки с мылом.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ также рассказала о правилах, вводимых в школах с наступлением нового учебного года. Во время работы в школе учителям рекомендовано носить маски при прямом общении с учащимися, их родителями и вообще с кем-либо в стенах школы. Маску можно снять только у доски.

Мария Патяшина объяснила, что проветривание и облучение помещений бактерицидными лампами остаются одними из самых эффективных профилактических средств в закрытых пространствах. Она сообщила, по обращению Роспотребнадзора РТ к руководству республики были выделены средства из республиканского бюджета на закупку бактерицидных облучателей в школы и детские сады Татарстана. К слову, утренники в детских садах проводиться будут, но только в группах, а не в музыкальных залах, как прежде.

С 17 августа Татарстан перешел к третьему этапу снятия связанных с эпидобстановкой ограничений. Сейчас в республике работают все предприятия сферы услуг, торговые центры, объекты общественного питания, открыты кинотеатры, театры, снято ограничение по количеству лиц, находящихся в такси, завершен период самоизоляции для лиц старше 65 лет, разрешены экскурсии.

Возобновляется вся образовательная деятельность, и с 1 сентября учащиеся занимаются в очном режиме. На дистанционное обучение класс может перейти, если в нем будет более двух заболевших коронавирусной инфекцией. Учителя и дети, переболевшие ковидом, обязаны принести справки об отсутствии инфекции. Для работы детских учреждений дополнительного образования ограничений в работе нет.

Пока не разрешены мероприятия с присутствием более 100 человек на улице, более 50 человек в помещениях. Под запретом кальянные услуги, дискотеки, ночные клубы и развлекательные центры. В торговых центрах не разрешается работа детских площадок и детских комнат. Поэтапное снятие всех ограничительных мероприятий не привело к осложнению эпидемиологической ситуации, резюмировала Патяшина.

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Казани был зарегистрирован 15 марта 2020 года. В статистике Татарстана 6500 случаев заболевания, более половины из них (3400) приходится на столицу республики. Пик заболеваемости пришелся на майские праздники. На данный момент ситуация стабильная — со 2 августа темп ежедневного прироста новых случаев заболевания не превышает 0,5%, в среднем около 30 случаев по республике.

В столице Татарстана в сентябре начнется сезон вакцинации населения против гриппа. Управление здравоохранения Казани планирует охватить прививками почти 750 тысяч жителей Казани. В первую очередь вакцинацию пройдут дети, посещающие детские сады, школьники и беременные женщины.

По словам начальника управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, осень и зима могут стать сложными в плане эпидемиологической обстановки. По предварительным прогнозам, количество заболевших коронавирусной инфекцией, возможно, возрастет, к тому же начнется сезонное заболевание гриппом, ОРВИ и ОРЗ.

Вакцинация будет бесплатной для населения. Прививку можно сделать в районных поликлиниках, а также на мобильных площадках у станций метро. При себе надо иметь паспорт.