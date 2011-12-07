Каждый третий житель Татарстана не готов купить автомобиль дороже полмиллиона рублей

Автомобильный сайт Дром провел опрос среди автомобилистов Республики Татарстан, какую сумму они собираются потратить на приобретение своего следующего автомобиля. Вот что показали результаты опроса. 10% татарстанцев планируют потратить на покупку железного друга не более 200 тысяч рублей. 21,5% готовы заплатить и поболее - от 200 до 500 тысяч. Уложиться в сумму от 500 до 700 тысяч рублей готовы еще меньше жителей республики – лишь 11%. Хотя вот, например, вариант ответа «от 700 до 1 млн рублей» набрал уже 16%. А 27,5% опрошенных устроил бы автомобиль по цене от 1 до 2 млн рублей. Желающих купить машину в ценовой категории от 2 млн рублей тоже достаточно много – таких набралось 14% опрошенных, уточняет автомобильный портал.