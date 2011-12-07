Можно ли разбогатеть на 24 сотках

— Слава богу, лук с чесноком успела убрать до дождей. Вон как ливни-то зарядили. Какой уж день земля не просыхает, — услышала я от пожилой женщины в синем плаще, подсевшей ко мне в электричке. — А ты далеко, милочка, в такую погоду едешь?

— В свою деревню. Помидоры нужно срочно собрать, — ответила я.

— Это правильно. В деревне-то и воздух чище, и молоко свежее парное, не то что магазинное бутылочное, которое месяцами хранится! И овощи со своей грядки. У меня, знаешь, сколько соток? Кстати, я — Ирина, — представилась незнакомка, почувствовав во мне родственную душу садовода-любителя. — 12 по документам! И все нужно по весне засадить, а осенью урожай собрать.

— У вас, наверное, семья большая? Раз столько сажаете?

— Нет, я с мужем да двое пацанов-студентов. Но сажать меньше как-то не получается. В том году я всего полведра посадила лука — так не хватило. В этом уже больше. Гниет вот только он, зараза. Целое ведро гнилья набрала! Ходишь, ходишь за ним, а потом в мусорную кучу выбрасываешь. И чего ему не хватает, ума не приложу… Наверное, поливать нужно реже.

Я сделала вид, что луковое горе попутчицы мне интересно, хотя сама давно пришла к выводу: содержать огород, если он у тебя не под боком, сейчас не так прибыльно, как, например, лет 20 назад. За те деньги, что тратятся на одну лишь дорогу к нашим заветным соткам, можно не только фруктов и овощей в магазине или на рынке накупить, но еще и на красную икру хватит.

— Огород — бабий доход! — продолжала философствовать Ирина.

«12 соток… — рассуждала я про себя. — Подумаешь, удивила! У меня их 24, 18 из которых отведены под одну только картошку. И вот уже 29 лет (!) каждый год я пропалываю и обрабатываю всю эту плантацию вручную. Причем не один раз за посевной сезон. И если до замужества огород не был мне в тягость — наоборот, даже нравилось работать с землей, то сейчас, когда появилась семья — три мужика в лице любимого мужа и двоих сыновей, времени на уход за собственноручно посаженными огородными культурами едва хватает».

Кто сказал, что огород — бабий доход? Может, когда-то так и было. А сейчас чего в нем доходного? Сколько сил, денег и нервов нужно вложить в эту тяжелую работу, чтобы хоть что-то получить!

Взять, к примеру, картошку. Трактористу за вспашку земли под нее мы заплатили минувшей весной 1500 руб. Плюс на 400 руб. накупили «отравы» от колорадского жука. Прошлой осенью на 1200 приобрели какое-то органическое чудо-удобрение, заплатив по 300 руб. за каждый 6-килограммовый мешок. Итого затрат — 3100 руб. Путем несложного математического подсчета получаем, что если осенью в среднем один кг совхозного картофеля стоит от 12 до 15 руб., то на затраченные на его посадку и уход деньги мы можем купить более 200 кг. Да таким количеством всю зиму можно кормить картошкой не только семью из четырех человек, но и целую роту! Хорошо еще, что посевной картофель у нас свой, а ведь кто-то из огородников специальные картофельные семена покупает.

А сколько из-за огорода рабочих дней с мая по октябрь приходится пропускать мужу! Он, конечно, может не выходить на работу, поскольку является самозанятым. Только подобные «прогулы» ощутимо бьют по нашему семейному бюджету. А что делать? Одной с такой плантацией мне не справиться.

Еще приплюсуем расходы на бензин. От Казани до нашей деревни — чуть больше 40 км. А бензин, между прочим, в последнее время дорожает чуть ли не каждый месяц. Вот и выходит, что огород встает нам в копеечку. Конечно, кто-то возразит: свои ароматные огурчики да помидорчики с грядки нельзя сравнить с безвкусными покупными. Но, поверьте, корпеть над грядками приходится немало. Порой хочется плюнуть и засеять весь участок газонной травой, но потом становится землю жалко да и перед соседями стыдно. Тут же по деревне пойдет молва: «Молодежь-то нынче какая ленивая! Не то что мы в их годы…»

В итоге я продолжаю пахать на своих сотках, хотя и очень устаю. Радуюсь, что в сутках есть ночь, когда темно и на огороде уже ничего не видно. Зато весь самый светлый месяц июнь я здесь с 6, а то и с 5, утра до 10 вечера с мотыгой в руках, маленькими граблями для рыхления или ножом для прополки сорняков. Иногда даже в глазах темнеет от долгого пребывания с опущенной головой под палящим солнцем. Но переживаю — не успею вовремя обработать какую-то грядку, тогда пиши пропало: морковь, картошка или лук зарастут травой, и об урожае можно забыть. В июле становится чуть легче. Но в этом месяце ягоды поспевают. Нынче я 40 литров одного только варенья из черной смородины сварила. 10 кг заморозила — зимой компоты буду варить.

Есть, конечно, в моем огородном рабстве и положительные моменты. Люблю угощать родственников и друзей своими разносолами да свежими овощами. Не жалко! Ведрами их раздаю: выращено-то без «химии». Пусть люди натуральных продуктов попробуют, сами-то мы столько не съедим…

— До свидания! — прервала мой внутренний монолог попутчица Ирина. — Моя станция, выхожу.

А я осталась со своими думами наедине: «Ведер 10 красных помидоров точно будет. Но перевезти их в город мы сможем только, когда муж вернется из командировки…»

Мария СТЕПАНОВА